Agropoli e mountain bike: ancora un binomio vincente Cresce l'attesa per l'edizione 2018 della Granfondo dei Saraceni

La Granfondo Mtb dei Saraceni si prepara a far vivere agli appassionati di mountain bike un’altra memorabile edizione con lo stesso entusiasmo e la professionalità da parte dell’Asd Cilento Mtb.

L’elevato numero di iscritti (circa 500) ha premiato lo sforzo del comitato organizzatore ed alimentato in questi giorni l’attesa tra i partecipanti alla gara.

Nell’ambito della corsa, da sottolineare il caratteristico passaggio della carovana dei bikers ad andatura controllata in alcuni punti caratteristici del centro storico prima di lanciare la sfida al Monte Tresino prendendo parte al percorso granfondo di 39 chilometri oppure in alternativa al percorso corto di 23 chilometri.

“Una corsa, ma anche la grande festa di un territorio che, in un modo o nell’altro, vuole essere protagonista a tutti i costi. Da atleta, volontario o spettatore, l’appuntamento è di quelli da non mancare ” commenta Attilio Grattacaso, presidente dell’Asd Cilento Mtb.

“Una manifestazione che richiama ogni anno nella nostra città centinaia di appassionati di sport e mountain bike – dichiara Adamo Coppola, sindaco di Agropoli -. L’evento quest’anno ricade nel fine settimana che porta al ponte del 1 maggio: la manifestazione sportiva fornirà un motivo in più ai visitatori per venirci a trovare e magari sceglierci anche in futuro. Continuiamo nel percorso che abbiamo iniziato da qualche anno, coniugando sport e turismo: un connubio che ci sta portando risultati confortanti in termini di presenze turistiche. La collaborazione con l’Associazione Asd Cilento Mtb, che dura ormai da tre anni, sono convinto che ci potrà portare sempre migliori risultati nel prossimo futuro, all’insegna del sano divertimento.”

SABATO 28 APRILE

Ritiro pacchi gara e pettorali dalle ore 15:30 alle ore 19:30 presso stadio comunale Raffaele Guariglia ad Agropoli in Via San Pio X. Il pettorale verrà consegnato solo ed esclusivamente se in regola con la quota di iscrizione.

DOMENICA 29 APRILE

Ore 7:00 Apertura segreteria per iscrizioni, consegna pacchi gara e verifica tessere.

Ore 9:00 Partenza categoria e-bike e raduno partenti di tutte le altre categorie con suddivisione in quattro griglie: agonisti FCI e primi tre assoluti o di categoria in classifica del trofeo (prima), abbonati Giro della Campania Off Road (seconda), amatori FCI ed Enti Consulta iscritti al giro lungo (terza); escursionisti (quarta).

Ore 9:30 Partenza ufficiale categorie agonisti, cicloamatori ed escursionisti dietro motore fino alla partenza lanciata dal porto di Agropoli.

Ore 10:30 Apertura Villaggio ospitalità Cilento MTB con intrattenimento, musica, show room, stand e svolgimento manifestazione promozionale Gioco Ciclismo (Piccoli Saraceni)

Ore 12:30 Apertura pasta party.

Ore 14:00 Premiazioni dei primi tre assoluti entro 60 minuti dall'arrivo del terzo, a seguire tutte le categorie a gara ultimata.