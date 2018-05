Olympic Salerno, blitz a Policastro Bussentino Allievi in Semifinale play-off

L'impresa è servita. L'Olympic Salerno cala il tris in terra cilentana e si qualifica alle Semifinali play-off del campionato Allievi Provinciali. I ragazzi di Paolo Rossi si rendono protagonisti di una prova d'autorità che conferma la superiorità emersa già in occasione del match d'andata. A farne le spese il Golfo di Policastro che le ha tentate tutte per ribaltare il punteggio ma nulla ha potuto contro la tempra ed il dinamismo dei colchoneros. Dopo cinque minuti salernitani già avanti grazie al rigore procurato magistralmente da Christian Pelosi e trasformato con freddezza dal gemello Alessandro.

I ritmi si mantengono elevati ed i padroni di casa si riversano in avanti, conquistando il secondo penalty di giornata grazie ad un errato disimpegno della retroguardia ospite: dal dischetto, però, i padroni di casa sono imprecisi ed i delfini restano avanti fino alla mezz'ora quando una conclusione imparabile trafigge Imparato. Ci pensa il solito capitan Pelosi a spegnere le velleità di rimonta locali con un imperioso stacco aereo sugli sviluppi di un corner battuto da Nicastro. Il secondo tempo è pura accademia con l'Olympic che controlla agevolmente il match e sfiora a più riprese il tris con Basso e Caldarelli, quest'ultimo eletto Player of The Month del settore giovanile biancorosso relativamente al mese di Aprile.

A chiudere i giochi ci pensa, invece, il 2003 Lanzetta che deposita in rete al termine di una rapida ripartenza sull'asse Congiu-Basso. Il triplice fischio del sig. Tomei di Sapri, autore di una direzione di gara impeccabile, apre i festeggiamenti dei delfini. "Sono davvero felice per i ragazzi - commenta mister Rossi - I loro sforzi e la loro applicazione sono state ripagate dai risultati. La cosa che mi inorgoglisce ulteriormente è quella di non allenare solo una squadra ma un grande gruppo di veri amici". Così in campo: Imparato, Albano (Calore), Ragone, Renna, La Rocca (Meola), Nicastro (Basso), Graziuso, Pelosi C. (Lanzetta), Caldarelli (Gallo), Pelosi A. (Congiu), Bove.

M.G.