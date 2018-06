Granfondo del Tanagro: corsa alle ultime iscrizioni E' già l'edizione dei record, si corre domenica con partenza alle 9:00

Entra finalmente nel vivo la Granfondo del Tanagro in ricordo di Pasquale Ammaccapane e Franca Priore: ci sono le premesse giuste per una grande giornata di ciclismo tutta da vivere a San Pietro al Tanagro domenica 17 giugno che farà registrare il pienone di biciclette così come le strade del Vallo di Diano e dell'alta Val d'Agri interessate dai percorsi di 126 chilometri e 89 chilometri.

Tutto merito di una macchina organizzativa perfettamente all’opera come quella del Cicloclub Tanagro che ha fatto le cose in grande per la quinta edizione compresa la novità del doppio percorso.

Il conto alla rovescia sta per esaurirsi: la gara ha fatto segnare in questi giorni grandi consensi in quanto sono pervenute alla segreteria della manifestazione oltre 750 richieste di iscrizione. Chiuse le iscrizioni via web sul sito Tempogara, solo per la giornata di oggi sarà possibile iscriversi solo via mail all’indirizzoinfo@granfondodeltanagro.it ma non saranno più accettate iscrizioni la mattina prima della partenza.

La partenza ufficiosa sarà alle 9:00 in Piazza Quaranta, via volante a Polla (senza piede a terra), arrivo fissato al Parco dei Mulini dove ci sarà il pasta party gratuito non solo agli atleti ma anche ai familiari e agli accompagnatori.

Occhio al tempo massimo: alla deviazione percorsi, al chilometro 31 in località Bivio Padula (altezza semafori), chi arriverà dopo le 11:00 sarà obbligato a deviare sul percorso corto mentre al chilometro 69 in Località Magorno di Montesano chi transiterà dopo le 12:30 sarà costretto a fermarsi, e salire sul “carro scopa”. Per essere classificati è necessario giungere al traguardo entro le ore 15:00.

Saranno premiati i primi 3 delle classifiche assolute, i primi 3 di ogni categoria e le prime 5 società (società che avrà il maggior numero di partenti in entrambi i percorsi, a parità, la società che avrà tra i partenti l’atleta meno giovane). I premi saranno consegnati esclusivamente ai vincitori.

Nel giorno dell’antivigilia la messa alla Cattedrale e la commemorazione al cimitero per i compianti Pasquale Ammaccapane e Franca Priore che da lassù potranno ammirare il clima di grande festa che avvolgerà San Pietro al Tanagro con la granfondo.