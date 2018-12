Scafati: obiettivo riscatto a Trapani Domenica nuova sfida in Sicilia: i gialloblu dell'Agro sono reduci da tre stop consecutivi

Dopo le due sconfitte con Agrigento e Capo d'Orlando, ancora una gara contro un team siciliano per la Givova Scafati di coach Lino Lardo. Domenica, con palla a due alle 18, la sfida valida per l'undicesima giornata del girone Ovest di Serie A2 contro la 2B Control Trapani. Match esterno per i gialloblu dell'Agro a caccia del riscatto dopo tre stop consecutivi in campionato. Clarke, Renzi e Ayers sono i profili più rappresentativi della formazione granata.

La presentazione della sfida affidata all'assistant coach di Scafati, Sergio Luise: "In un momento delicato come questo che stiamo affrontando, la forza deve arrivare dal gruppo. Il basket è uno sport di squadra e le difficoltà si possono facilmente superare con l’aiuto dei compagni, dello staff, del club, restando concentrati sul lavoro, soprattutto quello svolto in settimana durante gli allenamenti. Siamo pronti per questa insidiosa trasferta a Trapani, consapevoli che molto dipenderà da noi. Mi attendo una forte reazione dalla squadra, rispetto alla sfida di Capo D’Orlando. Ci troveremo di fronte uno dei migliori collettivi del campionato da punto di vista offensivo, dotato di buone individualità, come quelle dei due statunitensi, dell’esperto Renzi e di diversi giovani, che sono stati messi finora nelle migliori condizioni possibili per rendere al meglio. Abbiamo apprezzato molto i sacrifici che i nostri tifosi hanno fatto finora, seguendoci ad esempio fino a Capo D’Orlando domenica scorsa, ed ora vogliamo ripagarli del sostegno che non ci hanno mai fatto mancare. Nonostante le difficoltà, non è mai mancato l’impegno e l’attaccamento alla maglia, che domenica sicuramente rivedremo con ancora maggiore vigore".

Il commento pre-gara di Jonathan Tavernari: "Domenica scorsa abbiamo fatto una pessima figura, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto tanto video, per rivedere i nostri errori e capire cos’è che non ha funzionato a Capo D’Orlando, dove anche il mio esordio è stato ben al di sotto delle aspettative. Ora ci troviamo spalle al muro, ci stiamo allenando bene, perché sappiamo che in questo momento abbiamo bisogno solo di vincere. Dobbiamo avere la giusta mentalità a Trapani, dove affronteremo una squadra dotata di atleti di grande affidabilità ed esperienza, come Renzi. Dovremo essere forti mentalmente per superare questo periodo buio, nel rispetto dei tifosi che anche a Capo D’Orlando sono venuti a sostenerci e della società che non ci fa mai mancare niente. La mentalità e l’intensità da sfoderare in campo deve essere la stessa che abbiamo messo in allenamento nel corso dell’intera settimana, perché la vittoria è l’unica cosa che conta in questo momento".

Gli arbitri - Trapani-Scafati sarà diretta dai signori Alex D'Amato (Roma), Daniele Alfio Foti (Vittuone) e Alberto Morassutti (Sassari).

