Basket, Scafati punta su Griccioli: accordo biennale Ritorno nel club dell'Agro per il tecnico toscano: "Felicissimo per l'ennesimo attestato di stima"

Giulio Griccioli è il nuovo allenatore della Givova Scafati. Il club dell'Agro punta sul tecnico fiorentino, classe '72, reduce dall'esperienza alla Virtus Bologna, dove è stato assistente nella fase di guida dell'head coach Stefano Sacripanti. Accordo biennale con Griccioli che torna a Scafati (ha allenato la squadra cara al patron Nello Longobardi dal 2010 al 2012).

"Sono felicissimo di tornare in quella che è stata la mia seconda casa all’esordio lontano da Siena. - ha spiegato Griccioli nella nota stampa diffusa dallo Scafati Basket - All’ennesimo attestato di stima da parte del patron Longobardi, del presidente Rossano e del dottor Acanfora, che già ai tempi ci stava vicino, non si poteva dire di no. Spero di impersonificare al meglio la voglia di rivalsa sportiva e la consueta determinazione che ho percepito nel colloquio con Nello Longobardi. Tornare è una sfida stimolante, un abbraccio a tutto il grande popolo scafatese".

La scheda di Giulio Griccioli - "Nato a Firenze il 9 febbraio del 1972, ha mosso i suoi primi passi da allenatore nel florido settore giovanile della Mens Sana Siena tra il 1998 ed il 2009, per poi fungere anche da assistente in prima squadra a coach Simone Pianigiani nella stagione 2009/2010. Dopo l’esordio da capo allenatore proprio a Scafati e le due ottime stagioni sulle sponde del Sarno, ha allenato la Junior Casale Monferrato in Divisione Nazionale A Gold tra il 2012 ed il 2014, poi l’Orlandina Basket in massima serie nella prima parte della stagione 2014/2015. Nel luglio del 2016 ha invece fatto ritorno alla Mens Sana Siena, per guidarla nel campionato di serie A2 (girone ovest) ed infine nell’ultima stagione agonistica ha funto da primo assistente in serie A a coach Stefano Sacripanti, alla guida della Virtus Bologna, in massima serie".