Scafati Basket: raduno il 19 agosto, ecco i test precampionato Gli appuntamenti della preseason e della Supercoppa LNP per il team dell'Agro

La Givova Scafati inizierà il raduno al PalaMangano lunedì 19. È quanto annunciato dal club dell'Agro, che ha reso noto anche i test precampionato. Il 25 agosto, alle 18.30, Scafati affronterà la Virtus Roma al PalaTellene, nella Capitale. Il giorno 31, si terrà il 19° Trofeo Mangano-Lamanna. Al PalaMangano, i gialloblu sfideranno la JuveCaserta. Il 4 settembre, amichevole a porte chiuse, sempre al PalaMangano, contro la Partenope, team neopromosso in Serie B. Il test precederà le prime gare ufficiali.

Dall'8 settembre, via al girone blu di Supercoppa LNP con Benacquista Latina - Givova Scafati (8/9 alle 20.30 al PalaBianchini), Givova Scafati - Eurobasket Roma (11/9 alle 20.45 al PalaMangano) e Givova Scafati - Zeus Energy Rieti (15/9 alle 19 al PalaMangano).

Il giorno 21 settembre, la squadra del patron Nello Longobardi giocherà un test amichevole ancora con Rieti, ma campo e orario sono ancora in via di definizione. Sabato 28 e domenica 29, Scafati potrebbe prendere al torneo "Città di Caserta" se non si qualificherà al turno successivo di Supercoppa.