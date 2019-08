Basket, Scafati: via alla preseason con doppie sedute Mattina e pomeriggio per l'accelerazione sul piano fisico verso i primi test

Raduno per la Givova Scafati che, nel pomeriggio, si ritroverà con roster e staff tecnico al PalaMangano per la consegna del materiale tecnico e l'inizio del lavoro atletico agli ordini dell'head coach, Giulio Griccioli, dell'assistant, Sergio Luise, e del preparatore fisico, Tiziano Megaro. Al ritmo di doppia seduta: mattina e pomeriggio per l'accelerazione sul piano fisico verso i primi test amichevole e gli appuntamenti di Supercoppa LNP, l'evento novità per l'annata 2019. Alle 17, la dirigenza del club dell'Agro ha garantito un rapido incontro tra la squadra, lo staff e i tifosi: l'approccio con la nuova stagione, a partire dal pomeriggio, nell'impianto sportivo di Via della Gloria con i nuovi protagonisti gialloblu che rappresenteranno lo Scafati Basket nel girone ovest di Serie A2.

Supercoppa LNP (Fase a gironi)

Benacquista Latina - Givova Scafati (8/9 alle 20.30 al PalaBianchini)

Givova Scafati - Eurobasket Roma (11/9 alle 20.45 al PalaMangano)

Givova Scafati - Zeus Energy Rieti (15/9 alle 19 al PalaMangano)

Foto: pagina ufficiale Instagram Scafati Basket