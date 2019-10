Serie A2: Scafati Basket, esonerato Giulio Griccioli Il tecnico toscano è stato sollevato dall'incarico: tornerà Perdichizzi sulla panchina gialloblu

Termina dopo il podio in Supercoppa LNP e dopo appena 120 minuti di stagione regolare la seconda esperienza di coach Giulio Griccioli a Scafati. Il club del patron, Nello Longobardi, ha esonerato il tecnico toscano dopo la sconfitta rimediata ad Agrigento (77-67). Due sconfitte e una vittoria casalinga in questo avvio di regular season per la Givova che ha annunciato così la chiusura del rapporto con Griccioli: "La Givova Scafati rende noto di aver sollevato coach Giulio Griccioli dall’incarico di capo allenatore della prima squadra, militante nel girone ovest del campionato di serie A2. - si legge nella nota diffusa dalla società dell'Agro - La società gialloblù ringrazia il tecnico di origini toscane per il lavoro espletato in questi mesi, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".