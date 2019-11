Scafati, ancora un ko. Vince Tortona dopo un supplementare Altro overtime amaro per gli uomini di Perdichizzi: "Dispiace perdere in questo modo"

La Givova Scafati esce sconfitta anche dal PalaOltrePò di Voghera. Nuovo supplementare con ko per la squadra dell'Agro, battuta dalla Bertram Tortona di coach Marco Ramondino con il risultato di 81-71. Frazier e l'ultimo arrivato Stephens sono mattatori in attacco per Scafati. Dall'altra parte, c'è il top-scorer, Gaines, autore di 26 punti che, in tandem con Grazulis (22 punti) risulta decisivo per la vittoria del team piemontese: "Dispiace perdere in questo modo, perché abbiamo giocato trentacinque minuti di ottima pallacanestro. - ha affermato il coach della Givova, Giovanni Perdichizzi - Abbiamo subito un parziale importante nel primo tempo, finendo sotto di otto punti, ma siamo riusciti a ricucire lo strappo e a chiudere addirittura con sette punti di vantaggio il terzo quarto. Bisogna migliorare nella costanza di rendimento per l’intero arco della partita. Hanno condizionato il risultato tanti aspetti, tra cui la percentuale ai tiri liberi, ma la squadra si è sbattuta, ha creduto fortemente nella vittoria, riprendendo con le unghie una gara che sembrava compromessa e mettendo la testa avanti con autorità. Dobbiamo migliorare tante piccole cose e mi auguro in questa prossima intera settimana, allenandoci con la rosa al completo, di poterci lavorare, perché si tratta di aspetti che all’esterno si vedono poco, ma che poi incidono sul risultato finale". Dopo sei turni, Scafati è penultima con una vittoria e cinque sconfitte.

Serie A2 (Girone Ovest) - Sesta Giornata (PalaOltrePo', Voghera)

Bertram Tortona - Givova Scafati 81-71

Parziali: 21-21, 20-12, 8-23, 20-13, 12-2

Tortona: Valle ne, Buffo ne, Tavernelli 8, Formenti 5, Seck ne, Gaines 26, De Laurentiis 4, Mascolo 2, Cepic 2, Grazulis 22, Martini 6, Pullazi 6. All. Ramondino.

Scafati: Markovic ne, Tommasini 8, Crow 3, Stephens 18, Lupusor, Contento 2, Ammannato 7, Rossato 5, Fall ne, Frazier 28. All. Perdichizzi.

Arbitri: Bartoli, Wassermann, Perocco.

Foto: pagina ufficiale Scafati Basket