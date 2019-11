Pallamano, serie B: Lanzara pronto all'esordio La società è pronta al via dei vari campionati

Dopo oltre due mesi di allenamenti ed amichevoli sotto le direttive del tecnico Nikola Manojlovic, la Genea Lanzara è pronta a debuttare nei vari campionati ai nastri di partenza. Prima di addentrarsi nei dettagli e di presentare i primi appuntamenti, il sodalizio salernitano ha ben impresso una panoramica generale sull’ intensa annata sportiva che la aspetta. La Genea Lanzara, difatti, oltre al campionato Senior parteciperà anche a tutti i campionati giovanili U19, U17, U15, nonché al campionato nazionale Under 21 ( denominato Youth League ), col settore maschile impegnato con la Scuola di Handball anche nel campionato Under 13 e nell’ attività promozionale.

Si partirà dalla Serie B, in un raggruppamento di Area che vedrà protagoniste sei squadre, ovvero: Flavioni, Atellana, Genea Lanzara, S.P. Valentino Ferrara, New Capua ed Endas Capua. La formula del campionato prevede una prima fase con girone di andata e di ritorno; successivamente una fase ad orologio con una griglia stilata in base ai piazzamenti al termine del girone di ritorno. La Genea Lanzara debutterà Sabato 9 Novembre, alle ore 17, in trasferta ed affronterà l’ USC Atellana al Palasport di Capua Via Martiri di Nassirja.

Per quanto riguarda il campionato Under 19, a differenza dello scorso anno quando partecipavano soltanto formazioni campane, per questa stagione agonistica è stato definito un raggruppamento di Area con Gaeta Sporting Club, HC Fondi, Handball Flavioni, Atellana, Pallamano Benevento, Genea Lanzara e Pallamano Donatello ai nastri di partenza. Anche in questo caso ci sarà un girone di andata, un girone di ritorno ed una successiva fase ad orologio. Si attende, adesso, l’ ufficialità del calendario: con molta probabilità la Genea Lanzara debutterà tra le mura amiche il 19 Novembre, anche in questa occasione con l’ USC Atellana.

Stesso numero di squadre e stessa formula anche per il campionato interregionale Under 17: al via sei squadre campane ( New Capua, Atellana, Genea Lanzara, S.P. Valentino Ferrara, Helios Sporting Club e Capua Pallamano ) ed una sola laziale, ovvero il Pontinia. Anche in questo caso si attende l’ ufficialità del calendario, con la Genea Lanzara probabilmente impegnata nella prima giornata, in trasferta, Mercoledì 13 Novembre col New Capua.

Handball Benevento, Genea Lanzara, Pallamano Benevento, New Capua e S.P. Valentino Ferrara saranno, invece, le squadre che si affronteranno nel campionato Under 15, anch’ esso al via nel mese di Novembre. Come ufficializzato ad inizio ottobre, i salernitani prenderanno parte al campionato Nazionale Under 21, denominato Youth League, con la Genea Handball Lanzara inserita nel girone B insieme a Junior Fasano (lo scorso anno classificatasi al secondo posto), Flavioni ed Atellana. Il Main Round si disputerà dal 9 all’ 11 Aprile 2020, al termine di tale concentramento verrà stilata una classifica per l’ammissione alla fase successiva: la prima e la seconda classificata accederanno alla Final Four in programma il 2 e il 3 Maggio.