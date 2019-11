Verso Scafati-Orlandina, gara da ex per Perdichizzi Il coach della Givova: "La gestione del ritmo elemento chiave del match"

L'obbligo dei due punti per uscire dalla crisi di risultati e ritrovare il giusto entusiasmo. Si presenta così la prossima sfida di campionato per la Givova Scafati di coach Giovanni Perdichizzi che affronterà da ex l'Orlandina al PalaMangano: "Sento molto la responsabilità del momento che stiamo attraversando, sebbene gli allenamenti disputati con l’organico al completo fin qui siano stati pochissimi, anche se intensi. - ha spiegato il coach alla vigilia del match - Questo però non deve essere un alibi. Anche nella gara contro un avversario molto forte come Tortona la squadra ha dimostrato di avere le potenzialità per giocare alla pari contro chiunque e poter interpretare un ruolo da protagonista in questa stagione. Ci serve una vittoria per sbloccarci, unita ad un pizzico di buona sorte sulla condizione fisica dei nostri uomini chiave, oltre all’aiuto del pubblico, fondamentale per centrare la prossima vittoria e per puntare in futuro a qualcosa di importante. Domenica affrontiamo Capo D’Orlando, società dove ho vissuto quattro anni di grandi emozioni e di risultati altisonanti, che sta però ora attraversando un periodo difficile, per gli infortuni che hanno falcidiato l’organico. Noi però non dobbiamo pensare a questo, ma solo a cosa fare per vincere la partita, ovvero gestire il ritmo contro una squadra che corre tanto ed è molto aggressiva".

"Stiamo affrontando gli allenamenti con la stessa intensità di una finale di campionato. - ha aggiunto la guardia della Givova, Riccardo Rossato - Abbiamo tantissima voglia di far nostri i prossimi due punti in palio e riavvicinare il pubblico alla squadra, sicuri che questa settimana potrebbe dare la svolta definitiva alla nostra stagione. Affronteremo domenica l’Orlandina, avversaria alla nostra portata, ma contro la quale, a prescindere dal suo valore, vogliamo prenderci i due punti, per rilanciarci dinanzi ai nostri supporterse disputare finalmente una prova convincente. Ci troveremo di fronte una squadra con un roster composto da tanti giovani e due americani importanti per la categoria. Una squadra che ha già dimostrato contro Trapani di saper vincere in trasferta, per cui ci attenderà una prova difficile, che però vogliamo fare nostra ad ogni costo".