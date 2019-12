Contento out, Scafati firma Portannese La guardia torna in gialloblù, un accordo biennale: "Insieme, dimostriamo il nostro vero valore"

La Givova Scafati ha annunciato il ritorno in casacca gialloblù di Marco Portannese, che ha firmato un contratto biennale ed è già a disposizione di coach Giovanni Perdichizzi e del suo staff. La guardia trentenne potrà essere utilizzata in una gara ufficiale solo dopo la fine del turno di andata del campionato di Serie A2, ovvero dopo il 16 dicembre.

“Sono molto felice di ritrovare Marco nella nostra squadra. È un giocatore di livello superiore e sarà sicuramente un valore aggiunto in un organico che è già di base competitivo e completo. Spero possa rappresentare la scintilla che ci serviva per portare a casa quanti più risultati utili possibili. Ne approfitto per fare un enorme in bocca al lupo a Marco Contento, un ragazzo che ho avuto il piacere di conoscere in questi due anni e che non merita assolutamente tutta questa sfortuna.” ha commentato il responsabile scouting Enrico Longobardi.

“Sono venuto a Scafati perché credo nella squadra, è forte e si può togliere belle soddisfazioni. I rapporti con il patron Longobardi e con il coach Perdichizzi hanno inciso fortemente nel mio convincimento di fare ritorno qui. Faccio un caro saluto ai tifosi che mi sono stati vicini anche negli anni passati, durante i quali ho ricevuto tanti messaggi da parte loro, riempiendomi il cuore di gioia. Ora toccherà a noi far vedere che non meritiamo questa classifica e far di tutto per cambiare le cose, perché la presidenza, i tifosi e la città di Scafati meritano di più.” ha, invece, spiegato Portannese.

Foto: scafatibasket.com