Pallamano, serie B: match casalingo per la Genea Lanzara I ragazzi di Manojlovic vanno a caccia del terzo successo consecutivo

Prosegue senza sosta il cammino della Genea Lanzara nel campionato interregionale di Serie B maschile di pallamano. I ragazzi guidati da Nikola Manojlovic, dopo i due successi esterni contro New Capua e Scuola Pallamano Valentino Ferrara, ritornano a giocare tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo ospitando la compagine dell’Endas Capua. La gara in programma Sabato 7 Dicembre alle ore 19 chiuderà il girone di andata, mandando in pausa il campionato per circa un mese col girone di ritorno che si avvierà il prossimo 11 Gennaio.

I salernitani, per quel che riguarda il campionato Senior, sono dunque chiamati all’ultimo sforzo ed andranno alla ricerca del quarto successo consecutivo. In settimana capitan Giordano e compagni stanno lavorando sia sulla parte fisica che tecnico-tattica, consapevoli dell’ importanza della gara e al contempo delle sue difficoltà. L’Endas Capua è un’ ottima compagine caratterizzata da un mix di atleti esperti e più giovani, è reduce dal successo interno contro il Flavioni Civitavecchia e, ancor prima, dal rocambolesco pareggio esterno con la New Handball Capua. Attualmente terza in classifica, ha rimediato una sola sconfitta e tre risultati utili (2 successi ed 1 pareggio).

“ Sarà sicuramente una bella gara – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – l’ Endas Capua non verrà certamente a fare una passeggiata in quel di Salerno, dunque ci attenderà un match ostico e dalle mille insidie. Dopo due impegni consecutivi in trasferta ritorneremo a giocare tra le mura amiche, dunque ci aspettiamo, come nella prima casalinga contro Flavioni, una bella cornice di pubblico ed un grande sostegno.

Nonostante alcune defezioni e assenze dell’ ultimo minuto, nel match vinto contro la Scuola Pallamano Valentino Ferrara nella scorsa giornata abbiamo disputato una buona gara, non eccellente perché abbiamo comunque commesso alcuni errori sia in difesa sia in fase di impostazione, ma i ragazzi sono stati bravi a fronteggiare le difficoltà conducendo la partita sin dalle prime battute di gioco. I nostri giovani atleti stanno crescendo giorno dopo giorno grazie al lavoro del tecnico Manojlovic, ci auguriamo di continuare su questa strada e che i ragazzi riescano a tratte quanta più esperienza possibile nelle tante gare da disputare nei vari campionati.

In questa settimana abbiamo osservato il turno di riposo in tutte le competizioni giovanili – conclude – dunque continueremo a concentrare tutte le attenzioni sul match di Sabato per poi prepararci all’ultimo tour de force prima delle festività natalizie”. L’appuntamento, dunque, è fissato per Sabato 7 Dicembre alle ore 19 presso la Palestra Caporale Palumbo. Nelle altre gare in programma il Flavioni Civitavecchia ospiterà l’ USC Atellana, mentre la New Handball Capua affronterà la Scuola Pallamano Valentino Ferrara.