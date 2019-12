Scafati si rilancia, battuta Biella al PalaMangano (59-53) Punteggio basso e vittoria per i ragazzi di coach Perdichizzi tra le mura amiche

Vittoria convincente per la Givova Scafati che stende l'Edinol Biella al PalaMangano. Nella gara valida per il dodicesimo turno del girone ovest di Serie A2, prova di forza con punteggio basso per la squadra dell'Agro che si ritrova tra le mura amiche. Finale di 59-53 con grinta e decisione per gli uomini di Giovanni Perdichizzi. Gara punto a punto, definita nel finale dalla maggior sostanza dei padroni di casa, bravi a tener botta sui tentativi di recupero della squadra piemontese.

"Venivamo da una prova disastrosa a Torino, di cui mi sono assunto ogni responsabilità, ma, a prescindere da come è andata, avrei comunque messo la firma per uscire con due punti dalla doppia trasferta di Casale Monferrato e Torino. - ha affermato coach Perdichizzi nel post-gara - La vittoria premia questo gruppo di ragazzi che ha lavorato sodo e ci tiene fortissimamente alla maglia, alla città ed alla società, proprio come hanno ribadito nel corso della settimana al nostro patron. E’ importante per loro sentire il calore della gente come è avvenuto stasera e soprattutto il calore e la vicinanza del nostro patron, che ci mette sempre nelle migliori condizioni possibili per lavorare ed ottenere buoni risultati, non ultimo l’innesto di Portannese in sostituzione dell’infortunato Contento, senza il quale, non dimentichiamolo, stiamo giocando da diverse partite. Ci godiamo ora questa vittoria e guardiamo fiduciosi al futuro".

Serie A2 (Girone Ovest) - Dodicesima Giornata (PalaMangano, Scafati)

Givova Scafati - Edinol Biella 59-53

Parziali: 14-13, 11-9, 17-20, 17-11

Scafati: Markovic ne, Tommasini 8, Crow 3, Spera n. e., Lupusor 11, Robustelli ne, Ammannato 6, Rossato 13, Fall 2, Stephens 6, Frazier 10. All. Perdichizzi.

Biella: Donzelli 4, Omogbo 9, Barbante 4, Bortolani 15, Saccaggi 6, Pollone, Lombardi 5, Massone, Deangeli ne, Polite 10. All. Galbiati.

Arbitri: Cappello, Valleriani, Salustri.