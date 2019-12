Serie A2, Scafati sfida Latina: sipario sul girone d'andata Giro di boa nel secondo campionato nazionale. La Givova sarà ospite della Benacquista

Ultimi quaranta minuti del girone d'andata per i club di Serie A2. Nel girone ovest, la Givova Scafati, reduce dalla vittoria con punteggio basso contro la Edinol Biella, sarà ospite della Benacquista Latina, guidata in panchina da Franco Gramenzi, dal gran passato nel club dell'Agro. "Ci attende a Latina una partita ad altissima intensità, perché affronteremo una squadra che fa della qualità abbinata all’energia la sua arma principale": ha spiegato l'assistant coach della Givova, Sergio Luise. "Latina tiene molto alta l’intensità, sia allungando la difesa, sia costringendo gli avversari a giocare talvolta fuori posizione. Abbiamo cercato durante gli allenamenti di intensificare ancora di più il ritmo, proprio per farci trovare pronti ad affrontare domenica nel migliore dei modi i laziali".

Claudio Tommasini si è soffermato sulle qualità del roster pontino: "Ritroveremo da avversario Romeo, playmaker di un gruppo ben assortito, che ha in Musso un giocatore di grande affidabilità, in Pepper un punto di riferimento importante e dispone sotto le plance un atleta del calibro di Ancellotti, che lo scorso anno svettava nel campionato di massima serie. - ha spiegato il playmaker di Scafati - Ci auguriamo di poter ritrovare i nostri tifosi sulle gradinate del PalaBianchini, così come hanno già fatto in ogni precedente trasferta, perché la loro vicinanza, il loro calore ed il loro affetto ci aiuta sicuramente a rendere meglio".

Gli arbitri: Latina-Scafati sarà diretta dai signori Alessandro Tirozzi di Bologna, Paolo Puccini di Genova e Giulio Giovannetti di Rivoli.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket