Basket, Scafati: ecco il tris. Battuta Bergamo (117-84) Coach Perdichizzi: "Difesa, aggressività e concentrazione per un successo fondamentale"

La Givova Scafati chiude il ciclo di gare casalinghe del 2019 con una vittoria. È la terza consecutiva in stagione per i gialloblu dell'Agro, che confermano la grande crescita in campionato battendo Bergamo con il risultato di 117-84. Senza storia la gara del PalaMangano con l'esordio di Marco Portannese, subito in doppia cifra. JJ Frazier, da 37 punti, e DeShawn Stephens (23) sono i protagonisti indiscussi del successo della squadra di coach Giovanni Perdichizzi: "Abbiamo giocato una partita che siamo stati bravi a rendere facile, perché abbiamo difeso bene, giocato con aggressività ed abbiamo mantenuto alta la concentrazione anche quando avevamo un buon margine di vantaggio, continuando a fare le nostre cose. - ha spiegato il tecnico della Givova - È un buon momento, nel quale ci stiamo ritrovando, in particolare abbiamo ritrovato il gioco, la fisicità ed una buona condizione atletica, che ci permette di concludere ogni partita in un ottimo stato di salute. Sapevamo che la partita contro Bergamo aveva un significato particolare, per le sconfitte arrivate sia lo scorso anno che all’esordio stagionale e quindi ci tenevamo particolarmente a regalare il successo alla società, ai tifosi ed al patron".

Serie A2 (Girone Ovest) - Quattordicesima Giornata (PalaMangano, Scafati)

Givova Scafati - Bergamo Basket 117-84

Parziali: 29-23, 34-17, 22-21, 32-23

Scafati: Markovic 6, Portannese 12, Tommasini 2, Crow 6, Spera 4, Lupusor 4, Rossato 17, Fall 6, Stephens 23, Frazier 37. All. Perdichizzi.

Bergamo: Carroll 10, Crimeni ne, Parravicini 9, Costi 7, Bozzetto ne, Allodi 18, Marra 12, Lautier Ogunleye 15, Aristolao ne, Zugno 13. All. Calvani.

Arbitri: Valzani, D’Amato, Ferretti.