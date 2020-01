Ginnastica artistica, Salerno raddoppia e sogna Parigi 2024 Presentate la squadra maschile e quella femminile di serie A1. Sinergia con Popescu e Colacel

Mentre la Salerno del calcio sogna da tempo il ritorno in serie A, quella della ginnastica artistica può vantare ben due squadre in massima serie con tanto di tricolore cucito sul petto. La Ginnastica Salerno è uno dei fiori all’occhiello della città d’Arechi. Non soltanto per gli straordinari successi conseguiti in ambito sportivo ma anche per la struttura, il palazzetto Acquasport, messo a disposizione dei propri atleti. Un mix vincente che ha permesso nel giro di poco tempo di portare due squadre, quella maschile e quella femminile, ai vertici dello sport nazionale. Stamane sono stati presentati gli atleti che avranno il compito di difendere il titolo di campioni d’Italia e le atlete che proveranno a emulare le gesta dei propri compagni di squadra,

La squadra maschile, capitanata da Tommaso De Vecchis, è composta da Gianmarco Di Cerbo, Salvatore Maresca, Cartier Salsedo, Christian Atte e Yuri Bussek ed è allenata da coach Marcello Barbieri e dal suo vice Valerio Darino. Prima stagione in massima serie per le ragazze, allenate da coach Massimo Gallina e dalla vice Francesca Di Cerbo. A comporre la squadra femminile saranno: Emily Army, Giulia Leone, Giulia Pizza, Giulia Paglia, Elisa Agosti e Nabieva Tatyana (reduce dai successi delle Universiadi). «Dopo i trionfali risultati ottenuti in questi anni - ha spiegato Juliana Sulce, presidente Ginnastica Salerno - ora puntiamo ad nuovo anno di successi, crescita e affermazione. Il mio in bocca al lupo va alla squadra femminile, neo promossa, che dovrà affrontare sul campo grandi avversari ed a quella maschile che, invece, dopo due anni di vittoria consecutiva del campionato nazionale dovrà difendere il titolo di Campione d’Italia».

Il ds Antonello Di Cerbo ha suonato la carica, rivendicando il lavoro svolto sul campo. «Indubbiamente quest’anno si presenta più complicato - ha spiegato -. Fare tris è difficile, ma sicuramente questo sarà un anno che ci darà grandi soddisfazioni. Sono contento, inoltre, della presenza del presidente della FGI, con il quale mi auguro si costruiscano collaborazioni per delineare la strada giusta».

Alla conferenza stampa, infatti, ha partecipato anche il presidente nazionale della Federazione Ginnastica d'Italia, Gherardo Tecchi. «Sono felice di essere qui a Salerno per la presentazione di due squadre importanti - ha spiegato Gherardo Tecchi -. Quest’anno si presenta un campionato difficile, ma che riserverà a tutti gradi sorprese ed emozioni. Ginnastica Salerno è una delle società più importanti d’Italia per struttura e assetto sportivo, ma soprattutto perché lavora in maniera costante e con il cuore. In piena sintonia con i principi storici della nostra federazione, la più antica d’Italia, che sa sempre oltre alle grandi competizioni ed al livello agonistico di altissimo spessore, diffonde cultura sportiva».

Durante la conferenza è stata presentata anche la coppia tecnica rumena, composta da Daniel Popescu, (già allenatore della GAM Ginnastica Salerno, bronzo alle Olimpiadi di Atene, vice campione mondiale e campione europeo) e Marian Colacel (già coach della squadra nazionale della Romania delle meraviglie e allenatore della Nazionale della Giordania) che dal prossimo mese lavorerà con la società salernitana. «Ci proveremo per la terza volta - ha dichiarato il campione rumeno -. Sono pronto con il mio maestro Colacel, l’uomo dalle cui mani sono usciti i più grandi ginnasti della storia, a lavorare per un progetto di quattro anni, tempo utile per un ciclo olimpico. Fino ad ora abbiamo solo sognato, è giunto il tempo di realizzare insieme per Parigi 2024».

New entry anche nello staff medico che accompagna le squadre in questo campionato 2020. Il fisioterapista che seguirà la squadra maschile campione d’Italia è il professionista torinese Armando Barchi, mentre Antonello Di Cerbo seguirà le atlete della squadra femminile.

In sala per un saluto anche una delegazione della Salernitana, guidata dal team manager Salvatore Avallone, a testimonianza della sinergia siglata tra le due realtà sportive della città di Salerno.