Pallamano, niente "Final Four" scudetto Saranno 13 le squadre al via della prossima serie A1 femminile

La stagione della Serie A1 Maschile e Femminile si conclude in via definitiva. Le Final Four per l’assegnazione dello Scudetto, ipotizzate a seguito del Consiglio Federale dello scorso 5 aprile, non avranno luogo in osservanza delle prescrizioni emanate dal Governo in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 e delle successive indicazioni emerse dal CONI in materia di pratica degli sport di squadra.

Lo ha confermato il Presidente FIGH, Pasquale Loria. I titoli assoluti non saranno perciò assegnati, ferma restando la classifica definitiva ufficializzata con la pubblicazione del comunicato ufficiale dello scorso 8 aprile. Proprio in virtù della graduatoria, i posti nelle Coppe Europee 2020/21 sono così distribuiti:

EHF European League femminile: Mechanic System Oderzo

EHF Cup maschile: Conversano, Bolzano, Cassano Magnago

EHF Cup femminile: Jomi Salerno, Sudtirol Brixen, Alì-Best Espresso Mestrino

Nella medesima riunione del 5 aprile, inoltre, il Consiglio Federale aveva bloccato le retrocessioni e proclamato le promozioni di Molteno, Cingoli e Albatro in Serie A1 Maschile, come anche di Leonessa Brescia, Guerriere Malo, Cingoli ed Erice in Serie A1 Femminile.

Alla luce delle decisioni assunte, è stato perciò previsto un organico per il 2020/21 rispettivamente a 17 squadre per la Serie A1 Maschile e a 13 squadre per la Serie A1 Femminile, in ambedue i casi con la formula del girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno.