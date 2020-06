Scafati, ufficiale l'ingaggio di Lorenzo Benvenuti Il centro saluta Forlì e firma con il club del patron Nello Longobardi

Lorenzo Benvenuti è un nuovo giocatore della Givova Scafati. Il centro - 207 centimetri per 194 chilogrammi, arriva da Forlì. "Sia la società che l’allenatore hanno mostrato un forte interesse intorno a me. - ha affermato Benvenuti - Il fatto che mi avessero illustrato un progetto ambizioso per un campionato di vertice ha stimolato tanto la mia voglia e formato il mio convincimento a firmare per Scafati, il cui progetto combacia a perfezione con le mie aspirazioni personali. La squadra fin qui allestita è molto interessante, si compone di atleti validi, in grado di competere su livelli alti. Voglio ringraziare il coach Finelli per la fiducia accordatami e la società per l’insistenza con cui mi ha cercato anche negli anni addietro, inducendomi questa volta ad accettare la proposta di vestire la casacca gialloblù".

La scheda di Lorenzo Benvenuti - "Centro di 207 cm di altezza e 104 kg di peso, in neo acquisto gialloblù cresceva cestisticamente nel settore giovanile del Don Bosco Livorno, con la cui maglia esordiva tra i senior nel 2012/2013 in Divisione Nazionale B, restandovi anche nel 2013/2014: prima stagione da 6,67 punti e 2,63 rimbalzi in 15’ di media a partita; seconda stagione da 10,92 punti e 4,81 rimbalzi in 23’ di media. La crescita nel rendimento tra un campionato e l’altro, gli valeva la chiamata della Fileni BPA Jesi in serie A2 nella stagione 2014/2015, per essere il cambio del centro titolare. I successivi due anni indossava la maglia del FMC Ferentino, sempre in serie A2, maturando maggiore consapevolezza nei propri mezzi sia fisici che tecnici, tanto da valergli la chiamata della Viola Reggio Calabria (serie A2) nella stagione 2017/2018, terminata con 6,34 punti e 2,76 rimbalzi in quasi 17’ di medio utilizzo. La consacrazione arrivava poi a Bergamo (serie A2) l’anno successivo, dove faceva registrare 10,86 punti e 3,29 rimbalzi in 24’ di medio utilizzo durante la stagione regolare. Nel corso dell’ultimo campionato di serie A2, terminato anzitempo per l’emergenza pandemica, ha indossato infine la casacca dell’Unieuro Forlì, fatturando di 8,71 punti e 4 rimbalzi in 19’ di utilizzo medio".