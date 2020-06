Scafati Basket: accordo biennale per Bernardo Musso Dopo Benvenuti e Marino ecco l'ulteriore colpo con la firma dell'italo-argentino

Non si ferma più la Givova Scafati. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Lorenzo Benvenuti e Tommaso Marino, il club dell'Agro ha annunciato anche l'ingaggio di Bernardo Musso. Accordo su base biennale con l'esterno italo-argentino. "Scafati è da sempre una società ambiziosa, che disputa campionati di prima fascia e che punta ai vertici della categoria. Pertanto, non è stato difficile farmi convincere dalla dirigenza, che è stata la prima a cercarmi, a scegliere di indossare la casacca gialloblù. - ha spiegato la guardia/ala, reduce dall'esperienza con Latina - Ho parlato già con l’allenatore e ci siamo intesi sin da subito. Conosco parte dell’organico e, a prescindere da coloro che saranno i due stranieri, posso affermare che la base è davvero ottima, ci sono tutte le premesse per disputare un campionato di prima fascia, con grandi ambizioni e puntare ad ottenere grandi soddisfazioni".

"Anche nelle stagioni scorse abbiamo provato ad aggiudicarci le prestazioni di Bernardo Musso, che stavolta siamo riusciti finalmente a portare a Scafati. - ha affermato il gm del club, Gino Guastaferro - È un vero argentino che, oltre a disporre di indiscutibili qualità tecniche, è dotato di quella grinta e determinazione preziosa per qualsiasi contesto di squadra. La sua esperienza e la sua disponibilità saranno armi importanti nelle nostre munizioni".

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969