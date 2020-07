Basket, pista Clarke-Scafati: come a Mantova con coach Finelli L'esterno USA resta vicino ai gialloblu. Grande attività anche in Serie B

Si preannuncia un girone ovest di Serie A2 con tre squadre campane. Appare più che probabile il cambio di raggruppamento della Juvecaserta. Il club bianconero ha preso parte al girone est nel 2019/2020 sostituendo Pescara in estate. La società di Nicola D'Andrea, presidente e amministratore delegato, riavrà i derby con Napoli e Scafati.

Ruolo da big quasi scontato per i partenopei e per la squadra dell'Agro. Con Charles Thomas dovrebbe esserci Rotnei Clarke per completare gli spot riservati agli stranieri per i roster di Serie A2. Subito tra rumors di mercato, l'esterno americano è reduce dall'avventura a Mantova vissuta con coach Alex Finelli in panchina. Il ritorno del tecnico felsineo può garantire tanto. Potrebbero occorrere alcuni giorni in più, ma c'è fiducia per il buon esito della trattativa. Napoli prosegue nel lavoro sottotraccia e mancano gli ultimi due tasselli per la squadra futura che punterà alla promozione in massima serie dal campo.

Cremona ha avanzato richiesta di iscrizione alla A anche per il 2020/2021. Anche in casa Virtus Roma si va verso una risoluzione dei problemi nonostante l'addio di Claudio Toti. Potrebbe quindi confermarsi un primo livello da 16 squadre con Torino prima ammessa e poi non più ripescata. Il club piemontese dovrebbe assumere in compagnia di Tortona il ruolo di sfidante alle promozioni. In Serie B, grande attività con Salerno, Pozzuoli, Sant'Antimo e la Scandone Avellino tra programmazione e allestimento del roster.