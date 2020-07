Basket: Scafati, rescisso il contratto con Portannese La società dell'Agro saluta e ringrazia il giocatore tramite nota ufficiale

Marco Portannese non è più un giocatore della Givova Scafati. Il club del patron Nello Longobardi ha ufficializzato l'addio con l'italo-svizzero, rientrato a Scafati nel corso della stagione fermata dall'emergenza covid. "La Givova Scafati rende noto di aver rescisso il contratto che legava la società all’atleta Marco Portannese. - si legge nella nota ufficiale diffusa dalla società dell'Agro - La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera". Scafati è al lavoro per gli ultimi colpi. Manca il secondo straniero dopo la firma di Charles Thomas, protagonista a Ravenna.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969