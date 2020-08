Givova Scafati, la trepiante attesa di Sergio e Benvenuti Due neo-acquisti dei gialloblù scalpitano in attesa del ritorno in campo dopo lo stop forzato

La quiete dopo la tempesta. La quiete prima della tempesta. Il basket italiano, travolto, stoppato come il mondo intero e lo sport planetario dall'emergenza Coronavirus, scalda i motori in vista della tanto agognata ripresa. La Campania farà il tifo per le sue due formazioni di punta, costruite per vincere. La Gevi Napoli e la Givova Scafati. Nelle scorse ore, il club gialloblù ha dato il via alla presentazione del suo nuovo roster attraverso dei videomessaggi pubblicati sulla propria pagina facebook ufficiale. “Ci siamo. Finalmente possiamo riprendere le attività. Il giorno del raduno si avvicina e io non vedo l'ora. Sono carichissimo. Ne approfitto per salutare la società, i tifosi, lo staff e tutti quelli che faranno parte dell'avventura.” ha commentato la guardia/ala Luigi Sergio. Non vede l'ora di tornare a sentir scricchiolare il parquet sotto le scarpe pure Lorenzo Benvenuti: “Quindici novembre. Siamo sicuri? La accendiamo? Scherzi a parte, finalmente c'è la data della prima giornata di campionato. Non se ne poteva più. Siamo tutti carichi, ci stiamo sentendo, tra di noi. C'è molto entusiasmo e voglia di ritornare a giocare.” ha aggiunto il centro. Il conto alla rovescia è scattato. Le lancette corrono verso i primi match di Supercoppa Centenario 2020.