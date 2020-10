Bisceglie - Cavese rinviata, ecco quando sarà recuperata Ufficializzato lo slittamento della gara in seguito al recente ripescaggio dei pugiesi

La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio delle gare, valide per la seconda giornata del girone C di Serie C, di Foggia e Bisceglie, ripescate, che si sono iscritte ufficialmente al campionato di Serie C lo scorso 30 settembre. E così, come nella attese, Bisceglie - Cavese, inizialmente in programma domenica 4 ottobre allo stadio "Gustavo Ventura", con calcio d'inizio alle 15, si giocherà mercoledì 28 ottobre 2020. La partita si disputerà alle 20,45.