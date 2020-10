La Lega Pro celebra i nonni dedicandogli la seconda giornata Ghirelli: "Maestri di vita che avvicinano i nipoti al calcio. Li rivogliamo presto allo stadio"

“I nonni sono un tesoro.” Le parole di Papa Francesco sono state prese in prestito dalla Lega Pro e dai suoi club, che dedicano ai nonni, per la seconda stagione consecutiva, il turno di campionato in programma dal 3 al 5 ottobre. “È il nostro modo per dirgli grazie, in particolare, nel giorno della loro festa nazionale, che si celebrerà domani. I nonni sono punti di riferimento e certezze nella vita; svolgono un’importante funzione sociale. I nonni sono testimonianze di passione e storia, e, spesso, sono coloro che avvicinano i nipotini al calcio.” ha spiegato il presidente Francesco Ghirelli attraverso il sito ufficiale della Terza Serie nazionale, che ha poi aggiunto e concluso: “Lo scorso anno furono tanti i nonni con i nipoti nei nostri stadi, con bandiere e sciarpe. La nostra speranza è di rivedere presto queste immagini con la graduale riapertura degli stadi. Lo stadio vive con i tifosi.”