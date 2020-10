Paganese - Ternana, i convocati di Erra Ventiquattro calciatori a disposizione del tecnico degli azzurrostellati, tre novità e un forfait

Sono 24 i calciatori convocati da mister Erra per la prima gara casalinga stagionale della Paganese, che domani, con calcio d'inizio alle 15, sfiderà la Ternana allo stadio "Torre" nella gara valida per la seconda giornata del girone C di Serie C. Nell'elenco figurano anche i neo-acquisti Benedetti, Cesaretti e Mendicino. Fuori dalla lista, l'infortunato Gaeta.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Bovenzi, Campani, Fasan.

Difensori: Carotenuto, Cigagna, Di Palma, Esposito, Mattia, Perazzolo, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace.

Centrocampisti: Benedetti, Bonavolontà, Bramati, Onescu.

Attaccanti: Cesaretti, Costagliola, Diop, Guadagni, Isufaj, Mendicino, Scarpa.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Fasan; Sbampato, Schiavino, Cicagna; Carotenuto, Onescu , Bonavolontà, Bramati, Squillace; Guadagni, Cesaretti. A disp.: Bovenzi, Esposito, Mattia, Perazzolo, Perri, Sirignano, Benedetti, Diop, Scarpa, Isufaj, Mendicino, Di Palma. All.: Erra.