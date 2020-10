Paganese, Perri acquistato e ceduto a titolo definitivo Altra importante plusvalenza per le casse azzurrostellate realizzata dal direttore Accardi

La Paganese, che alle 15 sfiderà al "Torre" la Ternana, ha rilevato Matteo Perri dall'Ascoli, trasformando il prestito in acquisto, e lo ha poi ceduto a titolo definitivo al Ravenna. Il cursore di fascia mancina, classe '98, reduce da due brillanti stagioni con la maglia azzurrostellata, è stato ringraziato, attraverso la nota ufficiale per annunciarne il trasferimento, “per l’impegno sempre dimostrato” incassando l'augurio per le migliori fortune professionali. Con la partenza di Perri, il responsabile e coordinatore dell'area tecnica, Guglielmo Accardi, ha realizzato un'altra preziosa plusvalenza per le casse del club del presidente Raffaele Trapani.