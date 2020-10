Paganese travolta dalla Ternana, 0-3 al "Torre" Tutto nel primo tempo: Vantaggiato, Damian e Falletti regalano i tre punti agli umbri

Dopo il pari nel debutto stagionale, per effetto dell'1-1 al “Massimino”, contro il Catania, la Paganese viene travolta nel primo dei due anticipi della seconda giornata del girone C di Serie C. Prima del fischio d'inizio il toccante ricordo del compianto addetto stampa Francesco De Vivo, prematuramente scomparso. La cronaca. Agli umbri bastano venti minuti per ipotecare il successo: al 9', Furlan pennella un lob sul secondo palo per Vantaggiato, Fasan non riesce a smanacciarlo e all'attaccante delle fere non resta che spingerlo in fondo al sacco, di testa; al 20', Falletti ci prova dalla distanza, tiro ribattuto, staffilata del croato Kontek, respinta centralmente da Fasan: banchetta Damian, che firma il 2-0. Al 38', è notte fonda per gli azzurrostellati perché oltre alla differenza di valori tecnici in campo, palese, in campo, i padroni di casa si complicano la vita da soli con Cigagna, che fa harakiri in fase di scarico permettendo a Falletti di tornare a far festa in maglia rossoverde. Partita a senso unico anche nella ripresa. Al 90', brutto intervento da dietro di Bramati su Peralta, inevitabile il rosso diretto estratto dall'arbitro Vigile della sezione di Cosenza.

Il tabellino.

Paganese - Ternana 0-3

Marcatori: pt 9’ Vantaggiato, 19’ Damian, 38’ Falletti.

Paganese (3-5-2): Fasan; Sbampato, Schiavino, Cigagna (1’ st Cesaretti); Carotenuto, Benedetti, Bonavolontà, (12’ st Scarpa) Onescu (25’ st Bramati) Squillace; Guadagni (39’ st Isufaj), Diop (25’ st Mendicino). A disp.: Campani, Bovenzi, Sirignano, Esposito, Perazzolo, Di Palma, Mattia. All.: Erra.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Diakitè, Mammarella (32’ st Russo); Damian (37’ st Proietti), Kontek; Partipilo, Falletti (21’ st Raicevic), Furlan (32’ st Peralta); Vantaggiato (20’ st Torromino). A disp.: Vitali, Argento, Ndir, Laverone, Bergamelli. All.: Lucarelli.

Arbitro: Vigile della sezione di Cosenza. Assistenti: Salvalaglio della sezione di Legnano e Vitali della sezione di Brescia. Quarto uomo: Cavaliere della sezione di Paola.

Note: Espulso al 45’ st Bramati per condotta violenta. Ammoniti: Onescu, Cigagna, Sugher, Damian, Peralta. Gara a porte chiuse. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex addetto stampa della Paganese, Francesco De Vivo, scomparso lo scorso 2 giugno. Angoli: 6-5 per la Ternana. Recupero: pt 2’, st 4’.