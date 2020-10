Cavese - Bari, i convocati blufoncé Venitquattro i calciatori a disposizione di mister Modica per il match con i pugliesi

La Cavese ha reso noto l'elenco dei convocati per il match di domani, al "Lamberti", contro il Bari, in programma alle 18,30, valido per la terza giornata del girone C di Serie C. Ventiquattro i calciatori a disposizione di mister Giacomo Modica.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Bisogno, D’Andrea, Paduano.

Difensori: Matino, Ricchi, Marzupio, Donzetti, Tazza, Cannistrà, De Franco, Nunziante.

Centrocampisti: Migliorini, Favasuli, Onisa, Cuccurullo, De Luca, Di Gilio, Esposito, Pompetti.

Attaccanti: De Paoli, De Rosa, Montaperto, Oviszach, Forte,

Squalificato: Russotto.

Non convocati: Lulli, Germinale, Matera, Zedadka, Riviera, Mirante, Vivace, Senesi, Semeraro.