Catanzaro - Paganese, i convocati azzurrostellati Ventuno calciatori a disposizione del tecnico Erra per la trasferta al "Ceravolo"

Sono 21 i calciatori convocati da mister Alessandro Erra per la trasferta a Catanzaro, in programma domani, allo stadio "Ceravolo", con calcio d'inizio alle 18,30, valida per la terza giornata del girone C di Serie C. Fuori dalla lista, oltre a Costigliola e Di Palma, l’infortunato Gaeta e lo squalificato Bramati.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Bovenzi, Campani, Fasan.

Difensori: Carotenuto, Cigagna, Esposito, Mattia, Perazzolo, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace.

Centrocampisti: Bonavolontà, Benedetti, Onescu, Scarpa.

Attaccanti: Cesaretti, Diop, Guadagni, Isufaj, Mendic.