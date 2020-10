Paganese, Diop rinnova sino al 2022 L'attaccante senegalese ha realizzato 9 reti in 23 presenze nella scorsa stagione

Abou Diop ha rinnovato il suo contratto con la Paganese sino al 30 giugno 2022. L’attaccante senegalese, che nella scorsa stagione ha giocato 23 presenze e segnato 9 reti, prosegue così il suo percorso professionale con la maglia azzurrostellata. Domenica, al "Torre", con calcio d'inizio alle 17,30, gli uomi di Erra saranno impegnati nel derby contro la Cavese, valido per la quarta giornata del girone C di Serie C. Entrambe le formazioni sono reduci da una sconfitta: la Paganese ha perso 1-0 a Catanzaro; la Cavese 2-3 al "Lamberti" cotnro il Bari.