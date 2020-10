Scafati, Finelli: "Voglio vedere crescita in Supercoppa" Domenica sarà trasferta a Latina per la prima gara ufficiale dei gialloblu

Domenica, palla a due alle 18, PalaBianchini di Latina: è ormai tutto pronto per la prima gara ufficiale 2020/2021 della Givova Scafati di coach Alex Finelli. "Siamo contenti di disputare finalmente, dopo così tanti mesi, una gara ufficiale, che differisce di gran lunga dagli scrimmage fin qui disputati. - ha spiegato il tecnico dei gialloblu - Stiamo bene fisicamente, sappiamo che ancora diverse settimane ci separano dall’inizio del campionato, ma siamo pronti per questa SuperCoppa, nella quale dobbiamo alzare l’asticella dell’intensità e la affrontiamo con l’ambizione di voler superare il turno. Cominciamo da Latina, contro una squadra molto duttile, che si appoggia molto su Lewis, atleta statunitense che ha grande talento, senza però dimenticare il centro Gilbert ed un gruppo di italiani molto conosciuti, come Passera, Baldasso, Raucci e Benetti. Dovremo registrare passi in avanti sul piano della chimica difensiva rispetto all’ultima uscita e migliorare il nostro approccio sui 40’, puntando su una condizione fisica che sta crescendo col tempo. Dovremo poi di conseguenza esprimere le nostre migliori caratteristiche offensive, ovvero quelle di una squadra che nei primi secondi dell’azione può essere altamente pericolosa, grazie ad una serie di giocatori che sanno bene come correre in campo".

"Fisicamente stiamo bene, in gran forma, perché ci stiamo allenando tutti veramente alla grande, con un ottimo atteggiamento. - ha aggiunto il centro, Lorenzo Benvenuti - Finalmente a Latina giocheremo una partita che ha i due punti in palio e così cominciamo a respirare nuovamente un’aria da competizione. Siamo un gruppo ben affiatato, che sta lavorando sodo e bene, con un coach che ci sta mettendo molto del suo per indicarci la giusta rotta da seguire. Non vediamo l’ora di scendere in campo e dedicare la vittoria ai nostri tifosi, che speriamo di poter riabbracciare quanto prima, perché senza il loro affetto dalle gradinate diventa tutto più difficile".