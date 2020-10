Scafati, Finelli: "Dobbiamo alzare il livello di competizione" Il coach gialloblu: "Ci dispiace solo che la partita sarà disputata senza pubblico"

"Abbiamo ancora tanta rabbia dentro l’animo per la maniera in cui si è conclusa la partita di domenica scorsa a Latina, che avremmo dovuto invece chiudere in maniera più cinica". Alex Finelli conferma il rammarico per il ko all'overtime nell'esordio ufficiale a Latina. Il coach della Givova Scafati punta alla crescita di squadra per il derby di domenica contro Napoli: "Sarebbe bastata una maggiore presenza a rimbalzo ed una superiore pressione difensiva per evitare di arrivare punto a punto negli ultimi minuti, risultati poi fatali. - ha aggiunto il tecnico della Givova - Abbiamo raccolto comunque molti spunti di osservazione e trovato la giusta determinazione ed arrabbiatura per provare a fare di meglio già dal prossimo incontro. Abbiamo avuto però nel frangente qualche problema fisico: si sono infatti fermati Sabatino e Culpepper e quindi non saremo al completo contro Napoli; per fortuna, manca ancora parecchio per l’inizio del campionato ed avremo modo e tempo di recuperare gli infortunati e mettere a punto tanti piccoli particolari. E’ una bella opportunità la partita di domenica sera contro i partenopei, perché affrontiamo uno dei migliori collettivi del campionato e quindi alziamo sin da subito l’asticella dell’attenzione. Ci dispiace solo che la partita sarà disputata a porte chiuse, senza pubblico, ma dobbiamo imparare a fare di necessità virtù al cospetto di un roster completo, composto da atleti importanti come Monaldi, Mayo, Marini, Sandri, Uglietti, Parks, Zerini, Lombardi e Iannuzzi, contro i quali dovremo alzare il livello della competizione e giocare al cento per cento, per provare a dare una prima soddisfazione alla nostra società".

"A Scafati è stata costruita una squadra molto forte ed ho trovato compagni straordinari, con i quali ho condiviso già tante belle esperienze in poche settimane. - ha affermato Bernardo Musso - Anche con lo staff tecnico e con la dirigenza ho legato moltissimo e non posso che ritenermi soddisfatto della scelta che ho fatto. Siamo consapevoli di poter fare molto bene, sicuramente meglio di quanto abbiamo mostrato domenica scorsa a Latina, perché ci stiamo allenando forte, duramente ed intensamente. - ha aggiunto l'ala piccola della squadra dell'Agro - Qualcosa è andato storto sul parquet laziale, in quella che è stata la nostra prima uscita ufficiale dopo così tanti mesi di stop. Proveremo a riscattarci contro la Ge. Vi. Napoli, la vera e propria squadra da battere dell’intero campionato di A2, che ha in organico giocatori molto forti ed esperti. Peccato non poter giocare dinanzi al nostro pubblico. Ma ce la metteremo comunque tutta per mostrare di noi una immagine completamente differente rispetto a quella vista in campo a Latina".