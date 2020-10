Cavese - Viterbese, la probabile formazione degli aquilotti Venticinque i convocati da Modica (squalificato). Tre defezioni tra squalifiche e infortuni

Sono venticinque i convocati del tecnico Modica (squalificato, sarà sostituito dal vice Facciolo, ndr) per Cavese - Viterbese, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, in programma domani, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio "Simonetta Lamberti". Non figurano nell'elenco D'Andrea, squalificato e gli acciaccati Onisa ed Esposito.

L'elenco dei 25 convocati (in ordine crescente di numero di maglia).

Portieri: Bisogno, Paduano, Vivace

Difensori: Matino, Ricchi, Marzupio, Tazza, Cannistrà, De Franco, Nunziante, Semeraro

Centrocampisti: Migliorini, Favasuli, Cuccurullo, De Luca, Zedadka, Pompetti.

Attaccanti: Russotto, De Paoli, De Rosa, Montaperto, Oviszach, Forte, Senesi, Vivacqua.

La probabile formazione.

Cavese (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Ricchi; Zedadka, Favasuli, Cuccurullo; Russotto, De Paoli, Senesi. A disp.: Paduano, Cannistrà, Semeraro, De Luca, De Rosa, Pompetti, Marzupio, Nunziante, Forte, Montaperto, Vivacqua, Oviszach. All.: Facciolo (squalificato Modica).