Vibonese - Paganese 5-2, azzurrostellati travolti al "Razza" Uno-due in diciotto minuti e partita in discesa per i padroni di casa, che dilagano nella ripresa

Batosta per la Paganese, che allo stadio “Razza” rimedia un sonoro 5-2 dalla Vibonese in uno dei due anticipi (Ternana - Potenza 3-0, ndr) della quinta giornata del girone C di Serie C. Calabresi già in pieno controllo, del gioco e nel risultato, dopo appena 20 minuti. L'uno-due, che spiana la strada al successo dei padroni di casa, porta la firma di due calciatori con trascorsi in Campania: l'ex Casertana Laaribi firma l'1-0; il raddoppio è griffato Statella, con trascorsi al Benevento e alla Salernitana. Svirgolata e papera di Fasan. Si va al riposo sul 2-0. In avvio di ripresa la musica non cambia. Anzi. I gol da recuperare diventano tre per effetto del centro di Spina. Diop, dagli undici metri (fallo di Mahrous su Onescu) prova a scuotere i suoi riducendo lo svantaggio, ma è un fuoco di paglia perché, nemmeno il tempo di rimettere la palla al centro, e Pugliese cala il poker ristabilendo le distanze: Sbampato lo mette giù in area di rigore, lui non perdona nel personale duello con Fasan. Capitan Scarpa, desideroso di riscatto per il rigore fallito contro la Cavese, prova ad animare le battute finali con la rete del momentaneo 4-2, ma il sigillo sul match è di Parigi, che è glaciale dal dischetto (penalty guadagnato da Laaribi, abbattuto da Fasan). Mercoledì, alle 15, appuntamento al “Torre” contro la Virtus Francavilla.

Il tabellino.

Vibonese - Paganese 5-2

Marcatori: pt 11’ Laaribi, 19’ Statella; st 6’ Spina, 12’ Diop (rig.), 14’ Pugliese (rig.), 30’ Scarpa, 44’ Parigi (rig.).

Vibonese (4-3-3): Mengoni; Ciotti (38’ st Sciacca), Bachini, Redolfi, Mahrous; Laaribi, Pugliese (16’ st Vitiello), Tumbarello (38’ st Prezzabile); Spina, Plescia (28’ st Parigi), Statella (28’ st Montagno). A disp.: Marson, Rasi, La Ragione, Berardi, Falla, Ambro, Mattei. All.: Galfano.

Paganese (5-3-2): Fasan; Mattia (12’ st Scarpa), Sbampato, Schiavino, Sirignano (1’ st Mendicino), Squillace; Onescu, Bonavolontà (33’ st Bramati), Benedetti (12’ st Carotenuto); Guadagni, Diop (28’ st Isufaj). A disp.: Campani, Bovenzi, Esposito, Perazzolo, Cicagna, Curci. All.: Erra.

Arbitro: Giordano della sezione di Novara. Assistenti: Toce e Lisi della sezione di Firenze. Quarto ufficiale: Iannello della sezione di Messina.

Note: gara a porte chiuse. Ammoniti: Pugliese, Redolfi. Sirignano, Fasan. Angoli: 2-2. Recupero: pt 1’pt, st 4’. Spettatori 181 per un incasso di 2.635 euro.