Scafati Basket, tutti negativi al ciclo di tamponi La nota: "Nessun elemento del roster e dello staff all’attualità risulta essere contagiato"

Nello scorso weekend è stato rinviato il derby Givova Scafati - Gevi Napoli a scopo precauzionale dopo il contatto diretto di un tesserato della squadra gialloblu con un caso covid. Il gruppo-squadra della Givova si è sottoposto ad un ciclo di tamponi che ha accertato la negatività di roster e staff tecnico. "La Givova Scafati rende noto che stamane sono stati eseguiti, presso una struttura sanitaria privata accreditata, i tamponi a tutto il team gialloblù, allo scopo di individuare e quindi isolare eventuali casi di contagiati da Covid-19. - si legge nella nota del club - Il risultato dei tamponi, giunto pochi minuti fa, ha dato esito negativo. Nessun elemento del roster e dello staff all’attualità risulta essere contagiato. Un bel sospiro di sollievo per tutti colo che sono stati sottoposti all’esame, i quali potranno così ritornare al lavoro in palestra in un clima di massima sicurezza e serenità".

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969