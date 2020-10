Turris - Paganese, la probabile formazione azzurrostellata Tutti a disposizione di Erra, fatta eccezione di Costagliola e Palma

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico della Paganese, Erra, per il derby di domani (Serie C, girone C, settima giornata) contro la Turris (calcio d'inizio posticipato alle 20,30 per un caso Covid nel “gruppo squadra” dei corallini). Ritornano, dunque, tutti a disposizione, fatta eccezione per Costagliola e Palma.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Bovenzi, Campani, Fasan.

Difensori: Carotenuto, Cigagna, Curci, Esposito, Mattia, Perazzolo, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace.

Centrocampisti: Benedetti, Bonavolontà, Bramati, Gaeta, Onescu, Scarpa.

Attaccanti: Cesaretti, Diop, Guadagni, Isufaj, Mendicino.

Paganese (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Cigagna; Mattia, Onescu, Gaeta, Benedetti, Squillace; Diop, Guadagni. A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Curci, Bramati, Carotenuto, Sirignano, Bonavolontà, Scarpa, Isufaj, Mendicino, Cesaretti. All.: Erra.