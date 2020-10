Supercoppa, Scafati domina contro San Severo (92-61) La Givova scappa al 20', controlla nel secondo tempo per la prima vittoria in gara ufficiale

La Givova Scafati torna in campo e lo fa con un successo netto contro l'Allianz Pazienza San Severo. Risultato finale di 92-61 (parziali di 24-20, 30-10, 23-10 e 15-21) nella sfida valida per il girone Q di Supercoppa Centenario di Serie B, condizionato dai casi covid e dalle sospette positività che producono asterischi nella classifica del raggruppamento. Scafati ha perso a Latina, ha battuto San Severo e dovrà recuperare il match non giocato con Napoli, saltato per il dubbio covid nel gruppo-squadra dei gialloblu alla vigilia del match con la Gevi, ora ferma a causa delle positività emerse nel roster. Riccardo Rossato è stato il top-scorer nella vittoria contro San Severo. La guardia ha realizzato 19 punti. Doppia cifra anche per Lorenzo Benvenuti, Charles Thomas e Valerio Cucci.

"Dobbiamo riconoscere che San Severo è più indietro di noi a livello di condizione fisica, in virtù del periodo di quarantena che l’intera rosa ha dovuto recentemente sostenere. - ha spiegato il coach della Givova, Alex Finelli - L’espulsione a metà gara circa di Jones e Contento ha poi tolto due importanti protagonisti dal campo, permettendoci di scavare il solco. Dobbiamo comunque registrare dei netti miglioramenti, a partire dalla compattezza difensiva e dal lavoro al rimbalzo fatto soprattutto dai nostri lunghi italiani. L’aggressività difensiva ci ha permesso di giocare a campo aperto. Mi è poi piaciuta la lucidità e concretezza mostrata al cospetto della zona 3-2 imbastita da coach Lardo, che per la prima volta abbiamo incontrato finora. Voglio evidenziare infine anche la bella energia mostrata da Rossato, che ha disputato una partita a tutto tondo, sia difensivamente che offensivamente".

Supercoppa Serie B

Givova Scafati - Allianz Pazienza San Severo 92-61

Parziali: 24-20, 30-10, 23-10, 15-21

Scafati: Musso 9, Giordano 3, Bianchi 4, Marino 6, Malpede, Thomas 14, Rossato 19, Sergio 8, Benvenuti 16, Cucci 13, Nsesih. All. Finelli.

San Severo: Mortellaro 4, Antelli 4, Petrushewsky, Buffo, Contento 6, Pavicevic 11, Di Donato 17, Jones 2, Ikangi 4, Ogide 13. All. Lardo.

Arbitri: Scrima, Longobucco, Marziali.

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969