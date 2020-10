Cavese, tamponi negativi. Stasera la trasferta a Bisceglie Nessun nuovo positivo, la squadra ha raggiunto la Puglia per la sfida , alle 20,30, al "Ventura"

La Cavese ha reso noto che il ciclo di tamponi effettuato nella mattinata di oggi non ha fatto emergere ulteriori positività al Covid-19. La squadra, pertanto, ha raggiunto Bisceglie, dove questa sera, alle 20,30, allo stadio "Ventura", giocherà la gara valida per il recupero della seconda giornata del girone C di Serie C.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: D’Andrea, Paduano;

Difensori: Ricchi, Marzupio, Cannistrà, De Franco, Nunziante, Semeraro;

Centrocampisti: Migliorini, Cuccurullo, De Luca, Zedadka, Esposito, Pompetti;

Attaccanti: Russotto, De Paoli, De Rosa, Oviszach, Senesi, Vivacqua.