Paganese, tutti negativi. Domani nuovi test per i 7 positivi Sabato, alle 15, gli azzurrostellati sfideranno in trasferta la Viterbese

La Paganese ha reso noto che, come da protocollo, il "gruppo squadra" si è sottoposto nella giornata di ieri a nuovo ciclo di test anti Covid19. I risultati hanno dato esito negativo, mentre i sette tesserati risultati positivi sabato scorso, tutti asintomatici e in isolamento ripeteranno il test domani. Gli allenamenti riprenderanno nella giornata di domani allo "Torre" di Pagani. Sabato, alle 15, al "Rocchi", la sfida contro la Viterbese, valida per la nona giornata del girone C di Serie C.