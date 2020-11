Supercoppa A2: Napoli batte Latina, Scafati alle Final Eight I gialloblu affronteranno Rieti nel quarto di finale al PalaBenedetto di Cento

La vittoria della GeVi Napoli contro la Benacquista Latina (81-60 il finale al PalaBarbuto) determina la qualificazione della Givova Scafati alle Final Eight di Supercoppa Centenario di Serie A2. Con il successo ottenuto in giornata, Napoli raggiunge Scafati in testa alla classifica del girone arancione. I gialloblu strappano il pass per la fase finale di Cento in virtù della vittoria nel derby giocato al PalaMangano. Nel quarto di finale, al PalaBenedetto, sarà sfida contro la NPC Rieti, vincente sull'Atlante Eurobasket Roma (66-73) e chiude il girone blu al primo posto.

Supercoppa Centenario Serie A2

Final Eight - I quarti

Reale Mutua Torino - Urania Basket Milano

Apu Old Wild West Udine - Unieuro Forlì

Npc Rieti - Givova Scafati

Top Secret Ferrara - Tramec Cento

Girone Arancione

GeVi Napoli - Benacquista Assicurazioni Latina 81-60

Classifica finale: Givova Scafati 4, GeVi Napoli 4, Allianz Pazienza Cestistica San Severo 2, Benacquista Assicurazioni Latina 2.

Givova Scafati qualificata per la Final Eight

Girone Blu

Atlante Eurobasket Roma-Npc Rieti 66-73

Classifica finale: Npc Rieti 4, Giorgio Tesi Group Pistoia 4, Atlante Eurobasket Roma 2, Stella Azzurra Roma 2.

Npc Rieti qualificata per la Final Eight