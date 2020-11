Il Palermo continua a risollevarsi, Paganese piegata 2-1 Seconda vittoria consecutiva per i rosanero, in gol con Rauti e Saraniti. A bersaglio Schiavino

Si ferma a quota due la striscia di risultati utili di fila della Paganese, battuta al “Barbera” dal miglior Palermo della stagione. Nella gara valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C, i rosanero inanellano la seconda vittoria consecutiva piegando gli azzurrostellati con il finale di 2-1. L'avvio di gara degli uomini di Boscaglia è bruciante. Ci pensa uno dei calciatori più ispirati, nelle ultime apparizioni, a sbloccare il risultato. Rauti porta avanti i suoi al minuto di gioco numero 11. I siciliani, che si sono messi alle spalle un periodo nero a causa del Covid, vogliono fortemente il primo successo casalingo stagionale e lo ipotecano con Saraniti, che, al 33', concede il bis dopo il sigillo realizzato al “Menti” contro la Juve Stabia. L'undici di Erra non si arrende e riapre la partita in avvio di ripresa con Schiavino. Al 52', di testa, il difensore regala secondo tempo di speranze, che, però, restano tali. Al triplice fischio finale è festa Palermo.

Il tabellino.

Palermo - Paganese 2-1

Reti: pt 11’ Rauti, 33’ Saraniti; st 7’ Schiavino.

Palermo (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Palazzi (31’ pt Peretti), Marconi, Corrado (11’ st Crivello); Martin (24’ st Luperini), Broh; Kanoute, Rauti, Floriano (24’ st Silipo); Saraniti (24’ st Lucca). A disp.: Fallani, Matranga, Doda, Accardi. All.: Boscaglia.

Paganese (3-5-2): Campani, Cigagna (13’ st Carotenuto), Schiavino, Sirignano; Mattia (37’ st Mendicino), Bramati (13’ st Scarpa), Bonavolontà (42’ st Isufaj), Gaeta, Squillace; Guadagni (13’ st Cesaretti), Diop. A disp.: Bovenzi, Fasan, Sbampato, Criscuolo, Curci. All.: Erra.

Arbitro: Natilla della sezione di Molfetta. Assistenti: Pappagallo e Dell’Olio della sezione di Molfetta. Quarto ufficiale: Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Note: Ammoniti: Lucca, Schiavino, Cigagna. Angoli: 1-3. Recupero: pt 2’, st 4’. Gara a porte chiuse.