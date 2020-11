La Supercoppa è di Scafati, la dedica di coach Finelli Il coach: "È la vittoria della famiglia Longobardi e dei tifosi, sempre vicini anche sui social"

"C’è grande soddisfazione per questa vittoria della Supercoppa Centenario 2020. Un successo che ci da autostima e fiducia per il campionato che andremo ad affrontare". Ecco il commento del coach della Givova Scafati, Alex Finelli, dopo la vittoria contro la Unieuro Forlì (69-78), nella finale del torneo ufficiale precampionato. "In questi giorni si è compattato il gruppo, grazie alle vittorie conquistate qui e contro Napoli, nelle quali abbiamo avuto una solidità difensiva impressionante, anche se abbiamo ancora tanto su cui lavorare. Complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff, in particolare il mio assistente che ha fatto un extralavoro in questi giorni. Prima dedica a Nello e Enrico Longobardi che da tempo investono in questo sport: la soddisfazione è anche loro, perché continuano ad investire nonostante le difficoltà del momento storico. Non dimentichiamo poi il presidente Rossano, lo sponsor Givova e gli sponsor che sono vicini alla società. Seconda dedica ai tifosi, che non possono essere presenti e starci vicini, ma lo stanno facendo attraverso la diretta e i social network. Un ringraziamento particolare va anche a Malpede, Giordano e Gaetano, i ragazzi che sudano e soffrano con noi in allenamento, dandoci una mano importante: questa la vittoria è anche loro. A Forlì maancava Roderick, Giacchetti e Bruttini e siamo stati senza dubbio avvantaggiati, ma abbiamo disputato una buona partita, molto solida in difesa, e abbiamo attaccato bene la zona a differenza del passato. Il nostro primo quarto è stato davvero impressionante, a riprova del fatto che questi tre giorni hanno cementato il gruppo ed anche Culpepper, che è partito in sordina ed ora invece è entrato a pieno regime nel gruppo; Thomas invece è diventato il leader indiscusso".

Foto: pagina ufficiale Facebook Scafati Basket 1969