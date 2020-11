Catanzaro - Cavese, la probabile formazione dei blufoncé Sei indisponibili. Sono 23 i calciatori, convocati dal neo-tecnico Maiuri, partiti per la Calabria

La Cavese ha comunicato che gli esami sanitari previsti dal protocollo federale, effettuati negli scorsi giorni, hanno evidenziato la positività di un ulteriore tesserato, prontamente sottoposto a isolamento domiciliare. I tamponi molecolari sono, invece, risultati negativi per tutti gli altri componenti del “gruppo squadra”, partiti regolarmente, nel pomeriggio, per la trasferta a Catanzaro, in vista del match valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Il neo-tecnico Vincenzo Maiuri ha convocato 23 calciatori per la gara in programma domani, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio “Ceravolo”. Nella lista non figurano, ovviamente, gli indisponibili e infortunati: De Luca, De Rosa, Nunziante, Oviszach, Russo e Zedadka.

L'elenco dei 23 convocati (preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1. Bisogno, 12. D’Andrea, 22. Paduano.

Difensori: 2. Matino, 3. Ricchi, 13. Marzupio, 17. Tazza, 26. Cannistrà, 27. De Franco, 36. Semeraro.

Centrocampisti: 4. Migliorini, 8. Favasuli, 11. Onisa, 15. Cuccurullo, 31. Esposito, 34. Pompetti.

Attaccanti: 7. Russotto, 9. De Paoli, 18. Montaperto, 20. Germinale, 24. Forte, 35. Senesi, 37. Vivacqua.

La probabile formazione.

Cavese (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Cuccurullo, Migliorini, Pompetti; Senesi, Vivacqua, Russotto. A disp.: Paduano, D’Andrea, Cannistrà, Ricchi, Marzupio, Favasuli, Onisa, Pompetti, De Paoli, Montaperto, Germinale, Forte. All.: Maiuri.