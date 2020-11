Juve Stabia-Paganese, la probabile formazione azzurrostellata Tutti negativi all'ultimo ciclo di tamponi in vista del derby. Quattro indisponibili per Erra

Come da protocollo, il “gruppo squadra” della Paganese si è sottoposto nella giornata di ieri a nuovo ciclo di test anti Covid-19. I risultati hanno dato esito negativo. Gli azzurrostellati hanno potuto, dunque, continuare ad allenarsi regolarmente in vista del derby in programma domani, con calcio d'inizio alle 17,30, al “Menti”, contro la Juve Stabia, valido per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Erra ha diramato l'elenco dei convocati. Sono 23 i calciatori a sua disposizione. Non figurano nella lista il difensore Sbampato, l’attaccante Isufaj, acciaccati; l’infortunato Benedetti e il centrocampista Bonavolontà, quest'ultimo squalificato per una giornata.

L'elenco dei 23 convocati.

Portieri: Bovenzi, Campani, Fasan.

Difensori: Carotenuto, Cigagna, Curci, Di Palma, Esposito, Mattia, Perazzolo, Schiavino, Sirignano, Squillace.

Centrocampisti: Criscuolo, Bramati, Gaeta, Onescu, Scarpa.

Attaccanti: Cesaretti, Costagliola, Diop, Guadagni, Mendicino.

La probabile formazione.

Paganese (3-5-2): Campani; Cigagna, Schiavino, Sirignano; Mattia, Onescu, Gaeta, Bramati, Squillace; Diop, Guadagni. A disp.: Fasan, Bovenzi, Curci, Perazzolo, Esposito, Di Palma, Carotenuto, Criscuolo, Scarpa, Cesaretti, Costagliola, Mendicino. All.: Erra.