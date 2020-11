Cavese, si è dimesso il direttore generale Pavone L'esperto dirigente saluta i metelliani: "Auguro al club e a Santoriello ogni bene possibile"

Giuseppe Pavone ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di direttore generale della Cavese. “Al di là dei risultati deludenti di questo inizio campionato, resta immutata la stima e l’affetto della dirigenza per l’uomo ed il professionista che ha sempre svolto il suo ruolo in seno alla società, con serietà e professionalità impareggiabili.” si legge nella nota con cui il club metelliano, ultimo in classifica nel girone C di Serie C, ha voluto salutare l'esperto dirigente. Pavone si è, invece, congedato con queste parole: “Ringrazio la famiglia Santoriello per la fiducia, l’affetto e la stima dimostratemi durante tutta la mia permanenza a Cava ed auguro alla Cavese ogni bene possibile.” Ieri i blufoncé sono stati sconfitti con il finale di 1-0, al "Lamberti", dalla Casertana.