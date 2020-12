Paganese, anticipato l'inizio di due gare casalinghe La Lega Pro ha comunicato la doppia variazione che riguarda gli azzurrostellati

La Lega Pro ha comunicato una doppia variazione di orari relativi a match interni della Paganese. La gara con il Monopoli, valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C, inizialmente in programma il prossimo 20 dicembre con calcio d'inizio alle 17,30, è stata anticipata alle 15. Inoltre, il match con il Foggia, valido per il diciassettesimo turno, alle 20,45, prenderà, invece, il via alle 17,30.