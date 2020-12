Cavese - Virtus Francavilla, la probabile formazione blufoncé Aquilotti a caccia del secondo risultato utile consecutivo dopo il pari in rimonta a Catania

Al termine dell’allenamento di rifinitura, sostenuto al campo sportivo “Desiderio”, l'allenatore della Cavese, Vincenzo Maiuri, ha convocato 24 calciatori per la gara di domani al “Lamberti” contro la Virtus Francavilla, valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Calcio d'inizio alle 15.

L'elenco dei 24 convocati (preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1. Bisogno, 22. Paduano, 38. Russo.

Difensori: 2. Matino, 3. Ricchi, 13. Marzupio, 17. Tazza, 26. Cannistrà, 27. De Franco, 28. Nunziante, 36. Semeraro.

Centrocampisti: 5. Lulli, 8. Favasuli, 11. Onisa, 21. Matera, 31. Esposito, 34. Pompetti.

Attaccanti: 7. Russotto, 9. De Paoli, 10. De Rosa, 18. Montaperto, 20. Germinale, 35. Senesi, 37. Vivacqua.

La probabile formazione.

Cavese (4-3-3): Bisogno; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Pompetti, Favasuli, Esposito; Senesi, Vivacqua, Russotto. A disp.: Paduano, Ricchi, Marzupio, Cannistrà, Nunziante, Matera, Lulli, Onisa, De Paoli, De Rosa, Montaperto, Germinale. All.: Maiuri.