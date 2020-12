Cavese, pari ed emozioni: 0-0 con la Virtus Francavilla Secondo risultato utile di fila per i metelliani, ma il "Lamberti" resta tabù

Pari a reti inviolate, ma tante emozioni al “Lamberti” tra Cavese e Virtus Francavilla nella gara valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Metelliani vicini al vantaggio, al 18', con Tazza, autore di un velenoso cross fermato dalla traversa, e Russotto, al 24', che sciupa con un piatto di destro a lato dopo l'ingresso in area di rigore. Nella ripresa, al 50', gli ospiti confezionano due palle-gol con Puntoriere, ma Russo fa buona guardia. Finisce 0-0, secondo risultato utile di fila per i blufoncé.

Il tabellino.

Cavese - Virtus Francavilla 0-0

Cavese (4-3-3): Russo; Tazza, Matino, De Franco, Semeraro; Matera, Pompetti (30' st Lulli), Esposito; Senesi (19' st Vivacqua), Germinale, Russotto. A disp.: Bisogno, Ricchi, Favasuli, De Paoli, De Rosa, Onisa, Marzupio, Montaperto, Cannistrà, Nunziante. All.: Maiuri.

Virtus Francavilla (3-5-2): Crispino; Delvino, Pambianchi (12' pt Sparandeo), Caporale; Giannotti, Franco, Di Cosmo, Castorani (38' st Tchetchoua), Nunzella (38' st Zenuni); Puntoriere (31' st Carella), Vazquez. A disp.: Costa, Sarcinella, Celli, Mastropietro, Buglia, Calcagno, Magnavita. All.: Trocini.

Arbitro: Emanuele Frascaro della sezione di Firenze. Assistenti: Cravotta della sezione di Città di Castello e Camilli della sezione di Foligno. Quarto ufficiale: Vingo della sezione di Pisa.

Note: Ammoniti: Esposito, Russotto, Carella, Delvino, Zenuni, Crispino.