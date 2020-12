Paganese, pesante battuta d'arresto: tris Monopoli al "Torre" Tutto nella ripresa. Paolucci, Lombardo e Santoro firmano il blitz del riscatto per i pugliesi

Pesante battuta d'arresto per la Paganese, che, nella sedicesima giornata del girone C di Serie C, cede il passo nello scontro salvezza al “Torre” contro il Monopoli. Succede tutto nella ripresa. Paolucci, al 50', porta avanti i pugliesi al culmine di una gran percussione per vie centrali, conclusa con una gran botta sotto l'incrocio dei pali; Lombardo li lancia verso il successo del riscatto con una pennellata, su punizione, al 56'. Al novantesimo chiude i conti Santoro con un tocco comodo a porta vuota su assist di Guiebre. Finisce 0-3.

Il tabellino.

Paganese - Monopoli 0-3

Marcatori: st 5’ Paolucci, 11’ Lombardo, 45’ Santoro.

Paganese (3-5-2): Campani; Mattia, Schiavino (41’st Perazzolo), Cigagna (15’st Mendicino); Carotenuto, Bramati, Bonavolontà (15’st Gaeta), Scarpa (41’st Curci), Squillace; Guadagni, Diop (41’st Isufaj). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Di Palma, Costagliola. All.: Erra.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Fusco, Sales, Mercadante; Lombardo, Piccinni, Giorno (44’st Arlotti), Paolucci, Guiebre; Samele (17’st Santoro), Starita (34’st Zambataro). A disp.: Oliveto, Pozzer, Bastrini, Giosa, Marilungo, Antonacci, Nina, Vassallo, Basile. All.: Scienza.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi. Assistenti: Lazzaroni della sezione di Udine e Miniutti della sezione di Maniago. Quarto ufficiale: Saia della sezione di Palermo.

Note: Ammoniti: Giorno, Bonavolontà, Cigagna, Bramati, Squillace, Paolucci. Angoli: 6-5. Recupero: pt 1’, st 4’. Gara a porte chiuse.